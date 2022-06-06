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    Hindistan'da tecavüze özendirdiği gerekçesiyle kaldırılan reklam

    Hindistan'da bir parfüm markasının yayınladığı reklam filmi, 'toplu tecavüz'ü özendirdiği tepkilerin hedefi oldu. Ülkeyi karıştıran reklam yayından kaldırıldı.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2022 - 14:25
    • Güncelleme : 06.06.2022 - 14:34
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    Hindistan'da tecavüze özendirdiği gerekçesiyle kaldırılan reklam

    Hindistan’da oldukça popüler olan bir erkek parfüm markası, son reklam filminde ‘toplu tecavüzü özendirmek ve ciddiye almamakla’ suçlandı.

    Reklam filmi kısa sürede ülkeyi karıştırırken, birçok ünlü isim duruma tepki gösterdi.

    “Dört kişiyiz, kim alacak?”

    Reklamda, 4 erkek, bir mağazada korkmuş görünen bir kadını takip ediyor.

    4 erkekten biri dönüp, “Dört kişiyiz, bir tane var. Kim alacak?” diyor.

    Ancak kadın arkasında döndüğünde, erkeklerin mağaza rafında bulunan parfüm hakkında konuştuklarını anlıyor.

    Hindistan'da tecavüze özendirdiği gerekçesiyle kaldırılan reklam VİDEO

    Sosyal medyada büyük tepki

    Reklam filmi, kısa sürede tepkilere yol açtı.

    Sosyal medyada birçok kullanıcı, böyle içeriklerle tecavüzün hafife alındığını dile getirdi.

    Reklamın güneydeki Haydarabad kentinde 17 yaşındaki bir gencin 5 erkek tarafından tecavüze uğradığı iddia edilen bir davadan sadece bir hafta sonra yayınlanması tepkileri daha da artırdı.

    Hindistan da tecavüze özendirdiği gerekçesiyle kaldırılan reklam #1

    “Kadınlara ve kızlara yönelik cinsel şiddeti teşvik ediyor”

    Delhi Kadın Komisyonu Başkanı Swati Maliwal, “Bu reklam açıkça kadınlara ve kızlara yönelik cinsel şiddeti teşvik ediyor ve erkekler arasında tecavüzcü bir zihniyeti normalleştiriyor. Reklam son derece ürkütücü. Hiçbir yerde yayınlanmasına izin verilmemeli.” dedi.

    Dünyaca ünlü Bollywood yıldızı Priyanka Chopra da reklam filmi için “utanç verici” ifadelerini kullandı.

    Hindistan da tecavüze özendirdiği gerekçesiyle kaldırılan reklam #2

    Yayından kaldırıldı

    24 saat içinde Hindistan’da bakanlık, reklamı yayından kaldırdığını açıklarken, Twitter ve YouTube’dan da reklamın kaldırılmasını talep etti.

    Bakanlık, Twitter’a gönderdiği bir e-postada, videoların ‘kadınlara ahlaki açıdan zarar verdiğini ve medya etik kurallarını ihlal ettiğini’ belirtti.

    Hindistan da tecavüze özendirdiği gerekçesiyle kaldırılan reklam #3

    Markadan özür

    Marka, televizyon reklamları için özür diledi ve yayından kaldırılmasını bizzat istedi.

    Hindistan da tecavüze özendirdiği gerekçesiyle kaldırılan reklam #4

    Hindistan da tecavüze özendirdiği gerekçesiyle kaldırılan reklam #5


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