Hindistan'da tren istasyonunda çıkan izdihamda 16 kişi öldü

AA & Ensonhaber

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki tren istasyonundan Prayagraj kentine giden 2 seferin iptal edilmesinin ardından yolcular arasında izdiham yaşandı.

Asian News International'ın haberine göre izdihamda ilk belirlemelere göre 2'si çocuk olmak üzere 16 kişi hayatını kaybetti.

Çok sayıda kişi de yaralandı.

ACİL MÜDAHALE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Yerel yetkililer olay yerine çok sayıda acil müdahale ekibinin sevk edildiğini ve yaralıların tedavi için yakınlardaki hastanelere gönderildiğini belirtti.