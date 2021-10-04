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    Hindistan'da uçak köprünün altına sıkıştı

    Başkent Yeni Delhi'de uzun süredir kullanılmayan uçağın taşınırken köprü altına sıkışması sosyal medyada ilgi odağı oldu.
    • İHA
    • 04.10.2021 - 00:39
    • Güncelleme : 04.10.2021 - 00:46
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    Hindistan'da uçak köprünün altına sıkıştı

    Hindistan’ın başkentinde köprü altındaki uçağın görüntüsü sosyal medyada ilgi odağı oldu.

    Başkent Yeni Delhi ile Haryana eyaletindeki Gurgaon kentini birbirine bağlayan Delhi-Gurugram Otoyolu ilginç bir olaya sahne oldu.

    BÖLGE HALKI MERAKLA İZLEDİ

    Uzun süredir kullanılmayan ve hurdaya ayrılan bir uçak, kara yoluyla taşınırken bir köprünün altında sıkıştı.

    Air India filosunda yıllarca kullanıldığı belirtilen yolcu uçağı bölge sakinlerinin merak konusu oldu.

    Hindistan da uçak köprünün altına sıkıştı #1

    SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU

    Uçağın görüntüleri sosyal medyada hızla yayılarak viral hale geldi.

    Uçağın köprünün altına sıkışmasının bölgede trafiğe yol açtığı ifade edilirken, uçağın çıkarılması için kurtarma ekiplerinin bölgeye gönderildiği açıklandı.

    Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde 2019 yılında benzer bir olay meydana gelmiş, uçağı taşıyan araç köprünün altında sıkışmıştı.

    Hindistan'da uçak köprünün altına sıkıştı VİDEO

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