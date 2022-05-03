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Hindistan'da uçak türbülansa girdi
İniş için alçalmaya başlayan SpiceJet'e ait uçakta kaos yaşandı. Dakikalarca süren türbülansta 17 yolcu yaralandı.
- 03.05.2022 - 14:46
- Güncelleme : 03.05.2022 - 15:01
Mumbai'den Durgapur'a giden Boeing 737 yolcu uçağında korku dolu anlar kayıtlara geçti.
SpiceJet Hava Yolları'na ait uçakta yaşanan olay, 1 Mayıs'ta yaşandı ve görüntüleri yeni ortaya çıktı.
Alçalırken türbülansa girdi
Yolcu ve mürettebattan oluşan 200 kişinin bulunduğu uçak, iniş için alçalmaya başladığı sırada türbülansa girdi.
17 dakika süren türbülans nedeniyle uçakta büyük panik ve korku yaşandı.
17 yolcu yaralandı
BBC’nin haberine göre, çoğunluğunu emniyet kemeri takılı olmayan yolcuların oluşturduğu 17 kişi yaralandı.
Oksijen maskeleri açılan uçakta, sarsıntının etkisiyle çöp kutuları da devrildi.
Hindistan'da uçak türbülansa girdi ViDEO