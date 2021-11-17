Hindistan'da ülke ekonomisi için inek idrarı önerisi

Güney Asya ülkesindeki Madya Pradeş eyaletinin Başbakanı, ekonomilerini ilerletmek için inekler üzerinden tavsiyede bulundu. Hindistan'da ayrıca inekler için ambulans hizmeti başlatılacak.

İneğin kutsal hayvan olarak görüldüğü Hindistan'da, sıra dışı dışı bir öneri ortaya atıldı.

Hindistan Halk Partisi (BJP) lideri ve Madya Pradeş eyaleti Başbakanı Shivraj Singh Chouhan, ülke ekonomisini geliştirmek için inekler, onların dışkıları ve idrarlarına işaret etti.

İNEK DIŞKISI VE İDRARI ÜZERİNDEN İLGİNÇ TAVSİYE

Chouhan'ın açıklaması, Bhopal şehrindeki Hint Veteriner Derneği'nin kadın birimi tarafından düzenlenen toplantı sırasında geldi.

Hint yetkili, uygun bir sistem uygulamaya konulursa ineklerin, dışkılarının ve idrarlarının hem eyaletin hem de ülkenin "ekonomisini güçlendirmeye yardımcı olabileceğini" iddia etti.

"İNEKLERLE BÜYÜME SAĞLAYABİLİRİZ"

Chouhan, açıklamasını desteklemek için bir süt ürünleri markası referansını ve başarı öyküsünü anlattı.

Shivraj Singh Chouhan, büyümenin ancak toplumun, ineklerin ve bufaloların önemli yöntemler olduğu gerçeğini kabul ettiğinde gerçekleşebileceğini sözlerine ekledi.

"KESİNLİKLE BAŞARILI OLACAĞIZ"

Aynı yetkili, "Kadınlar bu alana girdikçe (veterinerlik bilimi), inekleri, bufaloları ve diğer hayvanları tedavi edecekler. Hemen olmasa bile, eyaletin ve Hindistan'ın ekonomisini güçlendirmede kesinlikle başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.

Madya Pradeş hükümeti, şu anda ölüyü yakma işleminde ateş için odun kütükleri yerine inek gübresi kullanmak için çalışıyor.

Ayrıca, inek barınaklarından gübre satın alma konusunda hazırlıklar yapılıyor.

İNEKLER İÇİN AMBULANS HİZMETİ

Öte yandan Uttar Pradeş hükümeti, insanlar için 108 acil ambulans hizmeti modeline benzer acil inek ambulans hizmeti başlatmaya hazırlanıyor.

Eyaletin süt ürünleri geliştirme, hayvancılık ve balıkçılıktan sorumlu bakanı Laxmi Narayan Chaudhary, "Bu ambulanslar 108 ambulanstan daha büyük olacak ve Lucknow'da bulunan çağrı merkezine bağlanacak. Başbakan Yogi Adityanath, aralık ayında inek ambulans hizmetini başlatacak." dedi.

AĞIR HASTA İNEKLERE ACİL MÜDAHALE YAPACAKLAR

Bakan ayrıca, 515 ambulansın hükümetin yeni planı kapsamında hazır olduğunu dile getirdi. Hindustan Times'ın haberine göre, her ambulans veteriner hekimi, veteriner sağlık görevlisi ve şoförden oluşacak.

İsmi ve acil yardım hattı numarası henüz kararlaştırılmayan yeni hizmetin, ağır hasta olan ineklerin ve yollarda kaza geçiren söz konusu hayvanların süratle tedavi edilmesinin önünü açacağı aktarıldı.

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