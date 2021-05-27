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    Hindistan'da YouTuber, köpeğini balonlarla uçurmaya çalıştı

    Hint YouTuber'ın köpeğiyle yaptığı hareket, sosyal medyada tepki çekince polis harekete geçti.
    • AA
    • 27.05.2021 - 15:54
    • Güncelleme : 27.05.2021 - 16:16
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    Hindistan'da YouTuber, köpeğini balonlarla uçurmaya çalıştı

    Hindistan'da YouTuber Gaurav Sharma, evcil hayvanını helyum gazıyla doldurulmuş renkli balonlara bağladı.

    Başkent Yeni Delhi'ye bağlı Malviya Nagar'da meydana gelen olayda, 32 yaşındaki Sharma'nın balonlara bağladığı köpeğin balonlarla yükseldiği görüldü.

    KÖPEĞİN BALONLA UÇURULMASI TEPKİ ÇEKTİ

    Görüntüler, Hindistan'da tepkiyle karşılandı. Yayınlanan videoda "YouTuber"ın balonlara bağlı hayvanı bir arabanın kasasına çıkarak uçurduğu ve hayvanın, yakındaki bir binanın ikinci katında bulunan başka bir kişi tarafından yakalandığı görüldü.

    Videonun sosyal medyadan yayılması üzerine tepkilerin artması, Hindistan polisini harekete geçirdi.

    Hindistan'da YouTuber, köpeğini balonlarla uçurmaya çalıştı ViDEO

    Hindistan da YouTuber, köpeğini balonlarla uçurmaya çalıştı #1

    GÖZALTINA ALINDI

    Polis, "People for Animals" (PFA) isimli hayvan derneğinden gelen şikayet üzerine, hayvanlara zulmettiği gerekçesiyle Sharma'yı gözaltına aldı.

    Söz konusu eylemiyle tepki çeken Sharma, çektiği videoyu Youtube kanalından kaldırarak takipçilerinden özür diledi.

    "BÜTÜN ÖNLEMLERİ ALDIM"

    Dört milyonun üzerinde takipçisi olan YouTuber, videoyu çekerken bütün güvenlik önlemlerini aldığını iddia ederek, "Dolar" isimli köpeğini çocuğu gibi sevdiğini ifade etti.

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