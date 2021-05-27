Hindistan'da YouTuber Gaurav Sharma, evcil hayvanını helyum gazıyla doldurulmuş renkli balonlara bağladı.

Başkent Yeni Delhi'ye bağlı Malviya Nagar'da meydana gelen olayda, 32 yaşındaki Sharma'nın balonlara bağladığı köpeğin balonlarla yükseldiği görüldü.

KÖPEĞİN BALONLA UÇURULMASI TEPKİ ÇEKTİ

Görüntüler, Hindistan'da tepkiyle karşılandı. Yayınlanan videoda "YouTuber"ın balonlara bağlı hayvanı bir arabanın kasasına çıkarak uçurduğu ve hayvanın, yakındaki bir binanın ikinci katında bulunan başka bir kişi tarafından yakalandığı görüldü.

Videonun sosyal medyadan yayılması üzerine tepkilerin artması, Hindistan polisini harekete geçirdi.

Hindistan'da YouTuber, köpeğini balonlarla uçurmaya çalıştı ViDEO

GÖZALTINA ALINDI

Polis, "People for Animals" (PFA) isimli hayvan derneğinden gelen şikayet üzerine, hayvanlara zulmettiği gerekçesiyle Sharma'yı gözaltına aldı.

Söz konusu eylemiyle tepki çeken Sharma, çektiği videoyu Youtube kanalından kaldırarak takipçilerinden özür diledi.

"BÜTÜN ÖNLEMLERİ ALDIM"

Dört milyonun üzerinde takipçisi olan YouTuber, videoyu çekerken bütün güvenlik önlemlerini aldığını iddia ederek, "Dolar" isimli köpeğini çocuğu gibi sevdiğini ifade etti.