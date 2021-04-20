Hindistan'dan Çin'e giden uçakta 47 kişi pozitif çıktı

Hong Kong'a gerçekleşen bir uçuşta 68 yolcudan 47’sinin testinin pozitif çıkması üzerine Hong Kong, Hindistan’dan gelen tüm uçuşlara yasak getirdi.

4 Nisan’da Hint bir tur operatörü tarafından Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’den Hong Kong'a uçuş gerçekleşti.

Uçakta bulunan 68 yolcudan 47’sinin koronavirüs testi ise pozitif çıktı.

UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Yetkililer, Mumbai'den Hong Kong'a gelen uçuşlarda da birkaç vaka tespit edildiğini söylerken Hong Kong yönetimi; Hindistan, Pakistan ve Filipinler'den tüm uçuşları iki hafta süreyle yasakladı.

Koronavirüsün ilk görüldüğü bölgelerden biri olan Hong Kong’da bugüne kadar virüs nedeniyle en az 205 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 696 vaka kaydedildi.