Hindistan'da 'kara mantar' salgını ciddi boyutlara ulaştı

Koronavirüse bağlı olarak günlük en çok vaka ve ölüm sayısına ulaşan ülkelerden biri olan Hindistan'da, kara mantar salgını yeni bir endişe yarattı.

Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren Hindistan, yeni bir salgın korkusu daha yaşıyor.

Ülkeyi tehdit eden bu yeni hastalığın adı kara mantar.

GÖZLERİNİ KAYBETTİLER

Hastalığa yakalanan hastalar tedavi altına alınırken enfeksiyonun beyne sıçramasını önlemek için gözleri çıkarılıyor.

Hastaların yaklaşık yüzde 60'ının gözlerinden biri ya da ikisi alındı.

29 EYALETTE SEFERBERLİK

Yetkililer, kara mantar hastalığının koronavirüsü tedavi etmek için kullanılan steroidlerle bir bağlantı olabileceğinden şüpheleniyor. Çünkü bu ilaçlar bağışıklığı düşürürken, kandaki şeker miktarını yükseltiyor.

Kara mantar salgınının koronavirüs enfeksiyonu ile baş etmeye çalışan hastaneler üzerinde daha fazla baskı oluşturduğu bildirildi.

Batı Gujarat eyaleti, çok sayıda kara mantar vakasına sahip olduğu için hastalara özel koğuşlar oluşturuluyor.

Kuzeybatı Rajasthan eyaleti ise mukormikozu resmi olarak salgın ilan etti.

KARA MANTAR HASTALIĞI NEDİR?

Tıbbi ismiyle ‘Mukormikoz’, Kara Mantar hastalığı çok nadir görülen bir enfeksiyon çeşidi. Genellikle toprakta, bitkilerde, gübrede ve çürüyen meyve ve sebzelerde bulunan mucor küfüne maruz kalmaktan kaynaklanıyor.

Sinüsleri, beyni ve akciğerleri etkileyen Kara Mantar, kanser hastaları veya HIV/AIDS'li kişiler gibi diyabetik veya bağışıklık sistemi ciddi şekilde zayıflamış kişilerde yaşamı tehdit ediyor.

HER İKİ GÖZÜNÜ KAYBEDEN HASTALAR VAR

Pandemiden önce doktorlar yılda üç ile dört vakaya rastlıyordu.

Şimdi, günde altı kara mantar vakasına tedavi ediyorlar. Bazı uzmanlar, 20'li yaşların başındaki her iki gözünü kaybeden hastalarının olduğunu ifade etti.

İLAÇ TÜKENİYOR

Batıdaki Maharashtra eyaletinin sağlık bakanı Rajesh Tope, "Bir hastanın, hastalığın ciddiyetine bağlı olarak 60 ila 100 enjeksiyona (amfoterisin B) ihtiyacı var. Mevcut vaka yüküyle, 150 binden fazla enjeksiyona ihtiyacımız var. Şimdiye kadar bin 500 mukormikoz vakası bildirildi ve 850 hasta tedavi görüyor” ifadelerini kullandı.

Güneydeki Kerala ve Karnataka eyaletleri ise kara mantar hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla koronavirüs kısıtlamalarını daha fazla sertleştirdi.

GÖZ ALINMAZSA İLTİHAP BEYNE SIÇRAYABİLİR

Öte yandan, mukormikoz geliştiren 7 binden fazla insanın çoğunun hastalığa koronavirüs geçirirken veya sonrasında yakalandığını belirtildi.

Koronavirüs tedavisi gördükten sonra baş ağrısı ve sağ göz şişmesi şikayetiyle hastaneye giden 54 yaşındaki Anıl Wankhede'ye birkaç doktorun muayenesinden sonra nihayet mukormikoz teşhisi kondu.

Doktor Akshay Nair, Wankhede’ye hayatının tehlikede olduğunu ve tek seçeneğinin, mantarın yayılmasını önlemek için sağ gözünü alıp sinüslerini soyacak bir operasyon olduğunu söyledi. Nair, "Tüm dokuyu, yani sinirler ve göz kapaklarıyla birlikte tüm gözü çıkarmazsak enfeksiyon beyni istila edebilir. Bu durumda onların hayatlarını kurtaramayız" dedi.