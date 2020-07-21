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- Hırvatistan'da, savaştan kalma toplu mezar bulundu
Hırvatistan'da, savaştan kalma toplu mezar bulundu
İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir toplu mezarda yapılan kazı çalışmasında, en az 814 kişinin kemik kalıntılarına ulaşıldığı bildirildi.
- AA
- 21.07.2020 - 16:57
- Güncelleme : 21.07.2020 - 16:57
Hırvat Gaziler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Jazovka mevkisinde bir toplu mezarda 5 gündür kazı çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Çalışmalarda en az 814 kişinin kemik kalıntılarının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, kalıntıların İkinci Dünya Savaşı'na işaret ettiği kaydedildi.
"GÖMÜLDÜĞÜNÜ BİLİYORUZ"
Açıklamada, "1943'te bölgede Krasic muharebesi sırasında çok sayıda kişinin toplu mezarlara gömüldüğünü biliyoruz." ifadesine yer verildi.
ZAGREB'E GÖTÜRÜLECEK
Bölgedeki kazı çalışmalarının süreceğine işaret edilen açıklamada, kemik kalıntılarının ise başkent Zagreb'deki Adli Tıp Merkezi'ne götürüleceği aktarıldı.