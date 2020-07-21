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Hırvatistan'da, savaştan kalma toplu mezar bulundu

Hırvatistan'da, savaştan kalma toplu mezar bulundu

İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir toplu mezarda yapılan kazı çalışmasında, en az 814 kişinin kemik kalıntılarına ulaşıldığı bildirildi.