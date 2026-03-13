Hizbullah, İsrail ordusuna füzeli saldırılar düzenlediğini duyurdu

Orta Doğu'da gerilim devam ediyor...

ABD-İsrail İran arasındaki savaş devam ederken İsrail, eş zamanlı Lübnan'a saldırmaya devam ediyor.

Karşılıklı saldırılar ve açıklamalar devam ederken, bu kez de Lübnan'dan bir açıklama geldi.

İSRAİL ASKERLERİ HEDEF ALINDI

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, saldırılara ilişkin bilgilere yer verildi.

Saldırıların İsrail’in Lübnan’daki saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, Hizbullah unsurlarının Lübnan’ın güneyindeki Merkeba beldesi karşısındaki Merc mevkiinde bulunan İsrail askerlerini iki kez roket atışlarıyla hedef aldığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Hiyam kenti yakınlarında ve kentin güneyinde bulunan bir bölgedeki İsrail askerlerinin roketlerle hedef alındığı, Hamamis Tepesi'nin yanı sıra Halle el-Asafir bölgesinde konuşlu İsrail askerlerine de roketli saldırılar düzenlendiği kaydedildi.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hizbullah’ın İsrail’in kuzeyindeki Kefr Giladi yerleşimi yakınlarında bulunan İsrail askerlerini de roket atışlarıyla hedef aldığına işaret edildi.

İsrail’in Lübnan’ın güneyi, Bekaa bölgesi ve başkent Beyrut’a düzenlediği saldırılarda 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.