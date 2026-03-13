ABD, 4 askerinin öldüğünü duyurdu

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı saldırılar kapsamında Orta Doğu'daki hava operasyonları yoğunlaşıyor.

28 Şubat'ta başlayan saldırılarda dini lider Ayetullah Ali Hamaney, aile üyeleri ve ülkenin çok sayıda üst düzey yetkilisi hayatını kaybetti.

İran ise İsrail ve bölge ülkelerdeki ABD üslerini hedef alarak misilleme saldırıları başlattı.

ABD'NİN YAKIT İHMAL UÇAĞI KAYBOLDU

Bu sırada, savaşın 14. gününde İsrail ve ABD'nin de saldırıları devam ederken, 12 Mart'ta ABD'ye ait bir KC-135 yakıt ikmal uçağı kayboldu.

Olayın hemen ardından, Irak'taki 'İslami Direniş' olarak bilinen bazı silahlı gruplar uçağı kendilerinin vurduğunu söyledi.

6 KİŞİLİK MÜRETTEBAT OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

CENTCOM, aynı gün yaptığı açıklamada, bir KC-135 Stratotanker yakıt ikmal uçağının Irak'ın batısında düştüğünü doğruladı.

CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, düşen uçakta toplam 6 kişilik mürettebatın bulunduğu belirtildi.

ABD, 4 ASKERİNİN ÖLDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Açıklamada, kazanın ardından yapılan ilk incelemelere göre 4 mürettebatın yaşamını yitirdiği, iki kişinin ise kurtulduğu ifade edildi.

Yetkililer, kazaya ilişkin detaylı soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

ASKERLERİN KİMLİKLERİ PAYLAŞILMADI

İlk değerlendirmelere göre uçağın düşmesinin düşman ateşi ya da dost ateşi nedeniyle gerçekleşmediği ifade edildi.

Hayatını kaybeden askerlerin kimliklerinin ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadığı belirtildi.