Hizbullah'ın Aruri suikastına yanıtı: İsrail üssüne 60’dan fazla roket attılar İsrail'in Aruri suikastına tepki gösteren Hizbullah, 62 farklı füzeyle Meron hava kontrol üssünü hedef aldı. Saldırılar nedeniyle İsrail'de sirenler çaldı.

AA

Lübnan'daki Hizbullah, Hamas'ın önde gelen isimlerinden Salih el-Aruri’nin öldürülmesine yanıt verdiğini duyurdu.

Hizbullah, İsrail tarafına çok sayıda roket fırlattığını söyledi. İsrail ordusunun karşılık verdiği belirtildi.

İsrail'de roketli saldırı alarmı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan’dan Meron bölgesine yaklaşık 40 roket atılması nedeniyle İsrail’in kuzeyinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Saldırının ardından "roketleri atan grubun” İsrail ordusunca hedef alındığı kaydedildi.

İsrail’in kuzeyine yeni saldırılar düzenlendiği ve bölgede sirenlerin çaldığı aktarılırken daha fazla detay verilmedi.

Hizbullah: Aruri suikastına tepki olarak hedef aldık

Hizbullah da yaptığı açıklamada Aruri suikastına karşılık, İsrail ordusuna ait sınırdaki bir askeri üsse 62 roketle saldırı düzenlediğini duyurdu.

Açıklamada, “Büyük lider Şeyh Salih el-Aruri'ye suikast suçuna ilk tepki olarak İslami direniş (Hizbullah), 62 farklı türden füzeyle Meron hava kontrol üssünü hedef aldı." ifadelerine yer verildi.

Salih el-Aruri'nin öldürüldüğü saldırı

Hamas'ın Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri ve beraberindeki 6 kişi, 2 Ocak'ta Beyrut'ta "Hizbullah'ın kalesi" kabul edilen "Dahiye"de, İsrail'in insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda öldürülmüştü.

İsrail ile 8 Ekim'den bu yana çatışma halinde olan Hizbullah Hareketi, İsrail'in Aruri'ye yönelik suikast saldırısının karşılıksız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)