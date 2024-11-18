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Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı

Hizbullah'tan İsrail'e füze saldırısı Hizbullah’ın İsrail’in başkenti Tel Aviv ve çevresine düzenlediği füze saldırısında 1’i ağır olmak üzere 5 kişi yaralanırken, yerleşim yerine düşen füze parçası yangına neden oldu.