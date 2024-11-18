İHA
İsrail'in Lübnan'da başlattığı bombardımanın ardından Lübnan’daki Hizbullah Hareketi karşılık vermeye devam ediyor.
Son saldırı ise İsrail'in başkenti Tel Aviv'e oldu..
Hizbullah, İsrail’in saldırılarına başkent Tel Aviv ve çevresine düzenlediği füze saldırısı ile misilleme yaptı..
100'DEN FAZLA NOKTASI SİRENLER ÇALDI
İsrail’de 100’den fazla noktada siren sesleri yükselirken, saldırıda 1’i ağır olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.
Sağlık yetkilileri, yaralıların hepsinin şarapnel parçalarıyla yaralandığını açıkladı.
YANGIN ÇIKTI
İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), saldırıda Lübnan'dan atılan bir füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini bildirdi.
Bnei Brak ve Ramat Gan bölgeleri arasına düşen füze parçası yangına neden oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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