Hollanda, Akdeniz'e savaş gemisi gönderiyor

Hollanda Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hava savunma ve komuta firkateyni Zr.Ms. Evertsen'in Doğu Akdeniz'e gönderildiği ifade edildi.

Savunma Bakanı Dilan Yeşilgöz-Zegerius ve Dışişleri Bakanı Tom Berendsen'in Meclis'te yaptıkları açıklamada Orta Doğu'daki son gelişmeler ve İran'ın çevre ülkelere yönelik saldırılarıyla bağlantılı olarak bu seçeneğin ele alındığı belirtildi.

TALEP FRANSA'DAN GELDİ

Hollanda'nın 3 Mart'ta Fransa'dan Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'ü Doğu Akdeniz'de desteklemesi için Zr.Ms. Evertsen'i göndermesi yönünde bir talep aldığı kaydedildi.

Her iki geminin de yakın zamanda Baltık Denizi'nde hazırlık tatbikatında olduğu aktarılan açıklamada geminin halihazırda Doğu Akdeniz'e doğru yola çıktığı kaydedildi.

Nisan 2003'te denize indirilen ve Temmuz 2005'te hizmete giren Zr.Ms. Evertsen, hem hava savunma hem de komuta yönetimi kabiliyetiyle denizde bir karargah görevi görüyor.