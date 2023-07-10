Hollanda Başbakanı Rutte siyaseti bırakıyor
İHA

Hollanda’da en uzun süre başbakanlık yapmış isimlerden biri olan Mark Rutte, cuma günü Kralı Willem-Alexander’a 4 partili koalisyon hükümetinin istifasını sunmuştu.

Mark Rutte, cuma günü aldığı kararının ardından bugün siyasetten çekileceğini duyurdu.

Kasımda yapılacak seçimlerin ardından bırakıyor

Rutte, hükümetinin göç politikası nedeniyle çökmesinin ardından ülkenin iktidar partisinin liderliğini ve kasım ayında yapılacak seçimlerin ardından siyaseti bırakacağını söyledi.

Hollanda Başbakanı Rutte siyaseti bırakıyor

"Gelecek seçimlerde Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi lideri olarak yer almayacağım"

Rutte, “Dün aldığım karar neticesinde gelecek seçimlerde Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi lideri olarak yer almayacağım.” ifadelerini kullandı.