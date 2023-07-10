Hollanda Başbakanı Rutte siyaseti bırakıyor Hollanda Başbakanı Mark Rutte, kasım ayında yapılması planlanan seçimlerin ardından siyaseti bırakacağını açıkladı.

İHA

Hollanda’da en uzun süre başbakanlık yapmış isimlerden biri olan Mark Rutte, cuma günü Hollanda Kralı Willem-Alexander’a 4 partili koalisyon hükümetinin istifasını sunmuştu.

Mark Rutte, cuma günü aldığı istifa kararının ardından bugün siyasetten çekileceğini duyurdu.

Kasımda yapılacak seçimlerin ardından bırakıyor

Rutte, hükümetinin göç politikası nedeniyle çökmesinin ardından ülkenin iktidar partisinin liderliğini ve kasım ayında yapılacak seçimlerin ardından siyaseti bırakacağını söyledi.

"Gelecek seçimlerde Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi lideri olarak yer almayacağım"

Rutte, “Dün aldığım karar neticesinde gelecek seçimlerde Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi lideri olarak yer almayacağım.” ifadelerini kullandı.