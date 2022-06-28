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    Hollanda’da düzenlenen Avrupa Sanat Fuarı’nda silahlı soygun

    Elleri silahlı 4 soyguncu Avrupa Sanat Fuarı’na gitti, torbalarla mücevher çaldı. O anlar kameraya yansıdı.
    • 28.06.2022 - 16:30
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 16:57
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    Hollanda’da düzenlenen Avrupa Sanat Fuarı’nda silahlı soygun

    Hollanda'nın güneyindeki Limburg eyaletinin Maastricht kentinde, Avrupa Sanat Fuarı (TEFAF) düzenlendi.

    Maastricht'te her yıl düzenlenen klasik ve çağdaş sanat eserleri ile mücevherlerin sergilendiği fuarda, bu sabah saatlerinde silahlı oldukları iddia edilen 4 kişi tarafından soygun gerçekleştirildi.

    Torbalarla kaçtılar

    4 soyguncudan biri, elinde balyozla mücevherlerin konulduğu camı kırmaya çalışırken, diğer soyguncular da olaya müdahale etmek isteyenleri ellerindeki silahları göstererek korkutmaya çalıştı.

    Korku dolu bakışlar arasında rahatlıkla camı kıran soyguncular, mücevherleri torbalara doldurdu.

    İHA’nın haberine göre 4 soyguncu, işlerini bitirince ellerinde torbalarla kaçtı.

    Hollanda’da düzenlenen Avrupa Sanat Fuarı’nda silahlı soygun VİDEO

    Maliyetleri henüz belirlenmedi

    Çalışan mücevherlerin maliyeti henüz açıklanmazken; yetkililer, olay sırasında fuar içindeki herkesin tahliye edildiğini aktardı.

    Öte yandan, kaçan soyguncuları bulmak için çalışma başlatıldı.

    Hollanda’da düzenlenen Avrupa Sanat Fuarı’nda silahlı soygun #1

    Hollanda’da düzenlenen Avrupa Sanat Fuarı’nda silahlı soygun #2

    Hollanda’da düzenlenen Avrupa Sanat Fuarı’nda silahlı soygun #3

    Hollanda’da düzenlenen Avrupa Sanat Fuarı’nda silahlı soygun #4

    Hollanda’da düzenlenen Avrupa Sanat Fuarı’nda silahlı soygun #5


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