Elleri silahlı 4 soyguncu Avrupa Sanat Fuarı’na gitti, torbalarla mücevher çaldı. O anlar kameraya yansıdı.

Hollanda'nın güneyindeki Limburg eyaletinin Maastricht kentinde, Avrupa Sanat Fuarı (TEFAF) düzenlendi.

Maastricht'te her yıl düzenlenen klasik ve çağdaş sanat eserleri ile mücevherlerin sergilendiği fuarda, bu sabah saatlerinde silahlı oldukları iddia edilen 4 kişi tarafından soygun gerçekleştirildi.

Torbalarla kaçtılar

4 soyguncudan biri, elinde balyozla mücevherlerin konulduğu camı kırmaya çalışırken, diğer soyguncular da olaya müdahale etmek isteyenleri ellerindeki silahları göstererek korkutmaya çalıştı.

Korku dolu bakışlar arasında rahatlıkla camı kıran soyguncular, mücevherleri torbalara doldurdu.

İHA’nın haberine göre 4 soyguncu, işlerini bitirince ellerinde torbalarla kaçtı.

Hollanda’da düzenlenen Avrupa Sanat Fuarı’nda silahlı soygun VİDEO



Maliyetleri henüz belirlenmedi

Çalışan mücevherlerin maliyeti henüz açıklanmazken; yetkililer, olay sırasında fuar içindeki herkesin tahliye edildiğini aktardı.

Öte yandan, kaçan soyguncuları bulmak için çalışma başlatıldı.