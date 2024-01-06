Hollanda'da Filistinli annelere destek yürüyüşü düzenlendi Ellerinde pankartlarla yürüyen anneler, İsrai'in öldürdüğü sivillere işaret etti. Pankartlarda, “Onların isimleri var, onların hayalleri vardı” şeklinde ifadeler yer aldı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Hollanda'da, Filistin için destek yürüyüşü düzenlendi.

Yürüyüş, Gazze'de öldürülen çocuklar ve Filistinli annelere dikkat çekmek için gerçekleştirildi.

“Anne Devrimi" adlı yürüyüşe katılan anneler, Rotterdam kentindeki Schouwburg meydanında toplanarak şehir merkezinden Rotterdam Belediye binasına yürüdü.

Çoğunluğu kadınlardan oluşan göstericiler, ellerinde kanlı kefene sarılmış bebek maketleri, bebek mama şişeleri ve lambalar ile şehirde yürüyüş yaptı.

İsrail'e tepki: İnsanların öldürmeyi durdur

“Onların isimleri var, onların hayalleri vardı” pankartı ve "Özgür Filistin" ve "İnsanları öldürmeyi durdur" dövizleri taşıyan anneler, İsrail aleyhinde slogan attı.

Anneler, yürüyüş öncesinde, İsrail tarafından Gazze'de öldürülen çocukların ve Filistinli annelerin yaşadıkları durum anlatılırken duygulu anlar yaşadı.

Gösteride yapılan konuşmalarda, her annenin çocuğunu korumak istediği ve barış içinde yaşamasını dilediği belirtilerek, Filistin’deki annelerin ve çocukların bunu yapamadıkları vurgulandı.

"Onların Batı'daki sesi olmak istiyoruz"

Grup sözcüsü Deniz Yılmaz, Gazze'de öldürülen çocuklar ve Filistinli annelere destek olmak için yürüyüş organize ettiklerini söyledi.

İsrail tarafından öldürülen Filistinli çocukları görmezden gelen insanlara seslerini duyurmak istediklerini belirten Yılmaz, şöyle dedi:

Onların (Filistinli anneler) kaybettikleri evlatlarının acısını hissedemesek de duyurmak istiyoruz. Biz bugün burada onların Batı'daki sesi olmak istiyoruz.

"Bu çocuklar sayıdan ibaret değil"

Yılmaz, konuşmalardan sonra şehir merkezinde yürüyüş yapacaklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Artık bu çocukların bir sayıdan ibaret olmadığını, sadece insan olduklarını hatırlatmak için böyle bir organizasyon yaptık.

"Ben bir anneyim, kadınım ve insanım"

Yürüyüşe katılan Rachel Vrijdag da Gazze’de katliam yaşandığını dile getirerek şöyle konuştu:

Orada insanlar öldürülüyor, orada çocuklar öldürülüyor. Bunun durması gerekiyor.



Buna karşı sesimi duyurmak istiyorum. Ben bir anneyim, kadınım ve insanım.

"Çatışma değil, soykırım"

İsrail’in hedefinin Gazze’deki herkesi yok etmek olduğunu söyleyen Vrijdag, şöyle dedi:

Bu bir çatışma değil, soykırım. Nereden geldiğinizin önemli olmadığını düşünüyorum, ben Surinamlıyım ama bu durum herkesi ilgilendirmeli çünkü çocukların bombalanması asla kabul edilemez.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)