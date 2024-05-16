Hollanda'da Geert Wilders, koalisyon hükümeti için ortaklarıyla anlaştı Wilders, koalisyon kurulması için muhataplarıyla el sıkıştı. Başbakanlık için yeterli desteği alamayan Wilders'in yerine bir isim öne çıkıyor.

ensonhaber.com

Hollanda'da yapılan seçimleri kazanan aşırı sağcı Geert Wilders liderliğindeki Özgürlük Partisi (PVV), koalisyon hükümeti konusunda anlaşma sağladı.

Wilders, aylarca süren görüşmelerin ardından ülkesindeki ilk sağ koalisyon hükümeti üzerinde uzlaşmaya vardı.

Parlamentodaki sandalyelerin dörtte birini kazanmasıyla herkesi şaşırtan Wilders, seçimlerden 6 ay sonra dört partili koalisyonda liderliği ele alacak.

Koalisyonu kuracak partiler

Wilders, Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Yeni Toplumsal Sözleşme Partisi (NSC) ve Çiftçi-Vatandaş Hareketi (BBB) ile koalisyon kuracak.

Bu gelişmenin ardından gözler, Wilders'in başbakanlık koltuğuna oturup oturmayacağına çevrildi. 60 yaşındaki aşırı sağcı siyasetçi, "alışılmadık ve deneysel bir iş dünyası hükümeti düzenlemesi" nedeniyle başbakan olamayacak.

Hollanda basınına konuşan Wilders, "İyi haber şu ki, müzakereciler arasında bir anlaşmamız var." dedi.

Wilders liderlik edemeyecek

Bir sonraki Hollanda başbakanı olmak için kimlerin rekabet halinde olduğu açıklanmadı. Wilders, "Bugün başbakan hakkında konuştuk, bu tartışmaya daha sonra tekrar döneceğiz." dedi.

Siyasi yelpazede gerekli desteği alamayan Wilders'in başbakan olma hayalleri suya düştü.

Başbakanlık koltuğu için öne çıkan isim

The Guardian'a göre, eski Bakan Ronald Plasterk'in ismi, başbakanlık koltuğu için öne çıkıyor.

Wilders, seçim bildirgesinde İslami okulların, camilerin ve Kur'an-ı Kerim'in yasaklanması ve AB'den ayrılma konusunda referandum yapılması yönünde çağrıda bulunmuştu.

Müzakereler sırasında ise Wilders, İslam karşıtı duruşundan uzaklaşmıştı.