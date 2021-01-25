Hollanda’da tazyikli su sıkılan kadın yaralandı

Koronavirüs kısıtlamaları başkent Amsterdam ve Eindhoven’ın ardından Lahey’e de protestolara sahne olurken, bir kadının tazyikli su sonrası yaralandığı anlar kameraya yansıdı.

Koronavirüs salgını nedeni ile kısıtlamaları sıkılaştıran Hollanda’da birden fazla şehirde protestolar patlak vermiş, başkent Amsterdam ve Eindhoven kentinde yüzlerce kişi sokaklara döküldü.

Kısıtlama karşıtı protestolar, Lahey kentine de sıçradı. Göstericiler, polis motosikletini ateşe verirken, polisle çatıştı.

PROTESTOCU KADIN TAZYİKLİ SUYLA YARALANDI

Amsterdam ve Eindhoven’daki protestolarda polis, göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

Güvenlik güçlerinin tazyikli suyla müdahalesinde bir kadın, yüzünden yaralandı. O anlar kameraya yansıdı.

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9 ŞUBAT’A KADAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ

Geçtiğimiz sene aralık ayından bu yana market, fırın, eczane gibi işletmeler dışındaki tüm işletmeler ve okulların kapalı tutulduğu Hollanda’da, 9 Şubat’a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.