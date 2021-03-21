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- Hollanda’da yüzlerce kişi koronavirüs tedbirlerini protesto etti
Hollanda’da yüzlerce kişi koronavirüs tedbirlerini protesto etti
Yüzlerce kişi Hollanda’da koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için toplandı. Polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla kalabalığa müdahale etti.
- DHA
- 21.03.2021 - 11:10
Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yüzlerce kişi koronavirüs tedbirlerinin Nisan ayına kadar uzatılmasını protesto etti.
Aralık ayından bu yana süren tedbirlerin uzatılmasına karşı Amsterdam’ın merkezindeki Museumplein’da (Müze Meydanı) toplanan kalabalığa, polis dağılma uyarısında bulundu.
ARBADE YAŞANDI
Protestocular ve polis arasında yaşanan arbedelerde, toplanan gruba göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahalede bulunuldu.
MASKE TAKMADILAR
Protestolara katılan vatandaşların maske takmaması dikkat çekti.
ÜLKE ARALIKTAN BU YANA KAPALI
Ülkede restoranlar, kafeler, tiyatrolar, müzeler, spor salonları, havuzlar, güzellik salonları ve barlar kapalı bulunmasının yanı sıra, 16 Aralık tarihinden bu yanda uzaktan eğitime geçildi.