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Hollanda’da yüzlerce kişi koronavirüs tedbirlerini protesto etti

Hollanda’da yüzlerce kişi koronavirüs tedbirlerini protesto etti

Yüzlerce kişi Hollanda’da koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için toplandı. Polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla kalabalığa müdahale etti.