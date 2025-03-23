Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders'ten 'Erdoğan istifa' paylaşımı

Haber Merkezi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yapılan terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması, gündemdeki yerini koruyor..

İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yaptığı sokak çağrılarıyla sokaklar karışırken, bu durumu fırsata çevirenler oldu..

CHP'nin yarattığı kaostan faydalanmak isteyen bazı Avrupalı siyasi figürler, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar yapmaya başladı.

Onlardan biri de Hollandalı aşırı sağcı ve Türkiye düşmanı siyasetçi Geert Wilders...

"ERDOĞAN İSTİFA ETMELİ"

Wilders, X hesabından daha önce İmamoğlu'na destek verdiğini açıklamalarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik tepki çeken ifadelerle devam etti.

Wilders, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda "Erdoğan istifa etmeli" dedi.