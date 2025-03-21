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Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders'ten İmamoğlu'na destek

Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders'ten İmamoğlu'na destek Hollandalı İslam karşıtı siyasetçi Geert Wilders, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alarak, “İmamoğlu serbest bırakılmalı, Erdoğan ise hapse atılmalı” şeklinde tepki çeken bir açıklama yaptı.