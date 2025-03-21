Hollandalı aşırı sağcı siyasetçi Geert Wilders'ten İmamoğlu'na destek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz günlerde gözaltına alındı.
Yaşananların ardından Hollanda'daki seçimlerde 'göçmen karşıtı' siyasetiyle zafer kazanan aşırı ırkçı ve İslam karşıtı Geert Wilders'tan İmamoğlu'na destek tweetleri geldi.
"İMAMOĞLU SERBEST BIRAKILMALI"
Paylaşımında İmamoğlu'nu savunan Wilders, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tepki çeken ifadeler kullandı.
Wilders, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekrem İmamoğlu serbest bırakılmalı, Erdoğan hapse atılmalı." dedi.
Wilders önceki gün yaptığı paylaşımında da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti.
Wilders, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın halkına baskı uyguladığını ve tutuklamalar gerçekleştirdiğini söyleyerek "İslam diktatörü" ifadesini kullanmıştı.
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