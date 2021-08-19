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    Honduras'ta hakem, maçta linç korkusuyla silah çekti

    Honduras'ta oynanan amatör küme futbol maçı sonrasında karşılaşmanın hakemi, taraftarlar tarafından linç edileceği endişesiyle silah çekerek kendisini korumaya çalıştı.
    • İHA
    • 19.08.2021 - 05:55
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    Honduras'ta hakem, maçta linç korkusuyla silah çekti

    Orta Amerika ülkesi Honduras’ın La Jigua eyaletinin Copan kentinde geçtiğimiz hafta sonu oynanan amatör küme futbol maçında ilginç anlar yaşandı.

    LİNÇTEN KORKTU, SİLAH ÇIKARDI

    Verdiği kararlar beğenilmeyen maçın hakemi son düdüğün ardından oyuncular ve taraftarların kendisini linç edeceğini düşünerek, silahını çekerek kendisini korumaya çalıştı.

    Honduras'ta hakem, maçta linç korkusuyla silah çekti-Video

    KORKULAN OLMADI

    Hakemin silahı şortunda taşıdığı tahmin edilirken, hakemin silahlı görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Olayda her hangi bir saldırı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

    Honduras ta hakem, maçta linç korkusuyla silah çekti #1

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