Hong Kong meclisinde Çin Milli Marşı gerginliği

Tasarının görüşmeleri sırasında tansiyon yükselirken, delegelerden biri meclise kötü kokulu sıvı attı.

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde Yasama Konseyi'nde (meclis), Çin Milli Marşı tasarısının görüşmeleri sırasında çıkan gerginlik üzerine oturum ertelendi.

Radio Television Hong Kong’un (RTHK) haberine göre, Yasama Konseyi'nde Çin Milli Marşı tasarısına ilişkin yapılan oturum sırasında iki muhalif delege tasarıyı protesto etti.

KÖTÜ KOKULU SIVI ATTI

Protestocu delegelerden Ray Chan, meclise kötü kokulu bir sıvı madde attı. Bunun üzerine güvenlik görevlileri, Chan’i ve ona eşlik eden diğer delegeyi dışarı çıkardı, oturuma ara verildi.

Meclisteki temizlik çalışmasını Reuters ve Associated Press görüntüledi.

Diğer yandan Hong Kong basınındaki haberlerde, yerel meclisin uzun süredir gündeminde olan Çin Milli Marşı tasarısı nedeniyle meclis etrafında olası protestoları engellemek için geniş güvenlik önlemleri alındığı belirtildi.

DELEGELERİN ÇOĞU ÇİN YANLISI

Çoğunluğunu Çin yanlısı delegelerin oluşturduğu mecliste, Çin Milli Marşı tasarısının bugün kabul edileceği iddia ediliyor.

Yasama Konseyi'nde tasarıları inceleyen İçişleri Komitesi'nin muhalif delegelerce son 6 aydır oyalanması nedeniyle mecliste İçişleri Komitesi Başkanlık Seçimi yapılmış ve komitenin başına Çin yanlısı bir delege getirilmişti.

ÇİN MİLLİ MARŞI

Çin hükümeti, Kasım 2017'de ülkenin milli marşına hakaret ve aşağılayıcı davranışta bulunanların 15 güne kadar gözaltı, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis, siyasi haklardan mahrumiyet cezaları verilebilmesini öngören bir yasa kabul etmişti.

Hong Kong ve Makau Özel İdari Bölgeleri'nde uygulanması kararlaştırılan yasa, Hong Kong'da daha önce yabancı takımlarla yapılan futbol maçlarında, taraftarların Çin ulusal marşını yuhalaması sonrası çıkarılmıştı.

"Gönüllülerin Yürüyüşü" adlı marş, 1949'da milli marş olarak kabul edilmişti.