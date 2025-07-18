Hükümet düğmeye bastı: Oy kullanma yaşı düşüyor! Yeni yaş sınırı...

İngiltere'de seçim sandıkları yakın gelecekte çok daha genç bir seçmen kitlesiyle karşılaşabilir.

Hükümetin üzerinde çalıştığı yeni düzenleme, 16 ve 17 yaşındaki gençlere ülke genelindeki tüm seçimlerde oy kullanma hakkı tanınmasını öngörüyor.

Bu adım, demokraside temsilin genişletilmesi ve gençlerin siyasi süreçlere daha aktif katılımını sağlama hedefiyle atılıyor.

İskoçya ve Galler’de hâlihazırda uygulanan genç seçmen düzenlemesinin İngiltere geneline yayılması için Parlamento’nun onayı bekleniyor.

OY KULLANMA YAŞI DÜŞÜYOR!

Hükümet, bu değişiklikle gençlerin sesini daha fazla duyurabileceği bir siyasal zemin yaratmayı amaçlıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Başbakan Yardımcısı Angela Rayner, "Demokrasiye katılımın önündeki engelleri kaldırıyoruz. Gençlerin karar alma süreçlerinde yer almasını istiyoruz. Bu, sadece onların geleceği için değil, toplumun tamamı için daha kapsayıcı bir demokrasi anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Düzenleme yasalaşırsa, İngiltere tarihinde ilk kez 16 yaşındakiler genel seçimlerde oy kullanabilecek. Tartışmaları da beraberinde getiren bu adım, hem eğitim sisteminde hem de siyasi kampanyalarda gençleri merkeze alan yeni bir dönemin başlangıcı olabileceği konuşuluyor.