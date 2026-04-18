Hürmüz’de 47 günlük sessizlik bozuldu: İlk yolcu gemisi geçiş yaptı

ABD/İsrail ile İran arasında 28 Şubat’ta başlayan savaşın ardından bölgedeki güvenlik riski artarken, birçok ticari ve turistik deniz aracı seferlerini askıya aldı.

Bu süreçte Dubai’de demirleyen Malta bayraklı Celestyal Discovery kruvaziyer gemisi, tam 47 gün boyunca limandan ayrılmadı.

KRİTİK GEÇİŞ BUGÜN GERÇEKLEŞTİ

Anlık gemi takip verilerine göre, uzun bekleyişin ardından limandan ayrılan gemi, Türkiye saatiyle 17.30’da Hürmüz Boğazı’nı geçerek önemli bir eşiği geride bıraktı. Böylece Celestyal Discovery, savaşın başlamasından bu yana boğazdan geçen ilk yolcu gemisi olarak kayıtlara geçti.

ROTASI UMMAN

Geminin Umman’ın başkenti Muskat’a doğru ilerlediği belirtilirken, yolculuğun yolcusuz gerçekleştirildiği tahmin ediliyor. Seferin 18 Nisan’da tamamlanması bekleniyor.

Uzmanlar, bu geçişin deniz trafiğinde sınırlı da olsa bir hareketlenmeye işaret edebileceğini ancak güvenlik risklerinin halen sürdüğünü vurguluyor.