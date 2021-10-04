Husilerin Yemen'deki saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti

Husiler, Marib kentindeki askeri alanlara füzeli saldırı gerçekleştirdi. Yaşanan saldırı sonrası 4'ü çocuk olmak üzere 8 kişi hayatını kaybetti.

İran destekli Husilerin Yemen'de saldırıları hız kesmeden devam ediyor.

Husiler, Marib kentindeki askeri bölgelere balistik füzeli saldırı düzenledi. Roketlerden 3’ü bir yerleşim bölgesine isabet ederken, saldırıda 4'ü çocuk, 3'ü kadın olmak üzere toplam 8 kişi hayatını kaybetti.

4 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU SALDIRDA HAYATINI KAYBETTİ

Aralarında çocukların da bulunduğu 14 kişi de yaralandı. Saldırıda bir evin yıkıldığı ve birkaç evde de hasar meydana geldiği bildirildi.

Yemen medyasında yer alan haberlerde ise 4 yaşındaki bir kız çocuğu ve 2 yaşındaki erkek kardeşinin evlerine isabet eden bir füze sonucu yaşamını yitirdiği, annelerinin ise ağır yaralandığı ifade edildi.