IATA: Korona aşılarının dağıtımı için 8 bin Boeing 747'ye ihtiyaç var

IATA: Korona aşılarının dağıtımı için 8 bin Boeing 747'ye ihtiyaç var

Birliğin başındaki isim olan Juniac, koronavirüs aşılarının dağıtımını "yüzyılın misyonu" olarak niteledi.

Dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı aşı ve ilaç çalışmaları devam ederken, olası etkili tedavi yönteminin dünya geneline dağıtılması konusu gündeme geldi.

Henüz etkili bir koronavirüs aşısı geliştirilmemiş olsa da, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) halihazırda hava yolları, havaalanları, küresel sağlık kuruluşları ve ilaç firmalarıyla küresel bir hava ikmal planı üzerinde çalışıyor.

Dağıtım programı, kişi başına yalnızca bir doz aşı gerektiğini varsayıyor.

"YÜZYILIN MİSYONU OLACAK"

IATA İcra Kurulu Başkanı Alexandre de Juniac, "Koronavirüs aşılarını güvenli bir şekilde sunmak, küresel hava kargo endüstrisi için yüzyılın misyonu olacak. Ancak bu, dikkatli bir şekilde önceden planlama yapılmadan gerçekleşmez." dedi.

Dünyanın her yerine koronavirüs aşısı göndermenin "şimdiye kadarki en büyük ulaşım sorunu" olacağı kaydedildi.

8 BİN JUMBO JET TAŞIYACAK

Aşıların dünyaya dağıtılması için 8 bin adet Boeing 747 uçağa gereksinim duyulacağı belirtildi. Boeing 747'ler, Jumbo Jet olarak da biliniyor.

SICAKLIK ÖNEMLİ

BBC'nin haberine göre, havayolları, yolculu uçuşlardaki ciddi gerileme döneminde kargo taşımaya odaklanırken, aşı nakliyesi çok daha karmaşık bir sorun.

İlaçların taşınmasında 2 ila 8 santigrat derece arasında sıcaklığa ihtiyaç duyulduğu belirtilirken, her uçağın aşı teslimatı için uygun olmadığı aktarıldı.

UÇAKLAR DÜZENLENECEK

Kargo taşımacılığıyla ilgili Glyn Hughes, "Prosedürleri iyi biliyoruz. Yapmamız gereken şey, uçakları gerekli olacak büyüklükte ölçeklendirmek." diye konuştu.

Hughes, aşı üretim yeteneklerinden yoksun olan Güneydoğu Asya'nın bazı bölgeleri de dahil olmak üzere dünyanın belirli bölgelerine uçuşların kritik öneme sahip olacağına dikkat çekti.

"AFRİKA GENELİNDE AŞI DAĞITIMI İMKANSIZ"

IATA, kargo kapasitesi eksikliği, bölgenin büyüklüğü ve sınır geçişlerinin karmaşıklığı göz önüne alındığında, Afrika genelinde aşı dağıtımının şu anda "imkansız" olacağını söylüyor.

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin açıklamasında, "Aşılar çok değerli ürünler olacak. Gönderilerin hırsızlıktan korunmasını sağlamak için düzenlemeler yapılmalı." denildi.

AŞI ÇALIŞMALARI

Dünya genelinde yaklaşık 140 aşı erken geliştirme aşamasında ve şu anda bunların yaklaşık iki düzinesi, insanlar üzerinde klinik deneylerde test ediliyor.

Aşılardan biri, ileri test aşamasında olan Oxford Üniversitesi tarafından geliştiriliyor.

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