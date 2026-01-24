ICE ajansları Minneapolis'te bir kişiyi daha vurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde federal bir ajanın bir kişiyi vurduğu bildirildi. Olay, şehirde bu ay içinde federal kolluk kuvvetlerinin karıştığı ikinci silahlı vaka olarak kayda geçti.

Minneapolis Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 26. Cadde Batı ve Nicollet Bulvarı çevresinde federal kolluk kuvvetlerinin dahil olduğu bir silahlı olaydan haberdar olunduğu belirtilerek, halka sakin olmaları ve bölgeden uzak durmaları çağrısı yapıldı.

Yetkililer, olayla ilgili ayrıntıların doğrulanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Vurulan kişinin sağlık durumu hakkında resmi makamlar tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) ve Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) kurumları da olayla ilgili ilk aşamada herhangi bir değerlendirme paylaşmadı.

Telefon kamerasına yansıyan görüntülerde ICE tarafından yere yatırılan kişinin kurşun yağmuruna tutulduğu görülüyor.

7 OCAK'TA BİR KADIN ICE TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde ICE görevlileri, 7 Ocak'ta göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, söz konusu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise kadın sürücünün yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.

Öldürülen kadın, 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good olarak teşhis edilmişti.

GERİLİM İYİCE TIRMANDI

Minnesota’da son dönemde tansiyon, yönetimin göçmenlere yönelik sert operasyonlarını artırmasıyla yükseldi. Kamu destekli kreş merkezleriyle bağlantılı büyük çaplı dolandırıcılık iddiaları tartışmaları körüklerken, yerel yetkililer bu suçlamaları reddetti.

Bölgede gerilim, kısa süre önce bir ICE görevlisinin Minneapolis’te bir ABD vatandaşını öldürmesiyle daha da tırmanmıştı. ABD Başkanı Donald Trump ise göçmenlik operasyonlarında uygulanan sert yöntemleri savunarak, ajanların zaman zaman aşırı güç kullanabileceğini kabul etti ancak karşı karşıya kaldıkları riskler nedeniyle bu tutumu haklı gördüğünü ifade etti.