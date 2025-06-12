ICE: TikTok fenomeni Lame gözaltına alındı

AA

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlere yönelik politikaları ABD'yi karıştırdı...

Bu politikalar kapsamında ABD'de, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltılar gerçekleşiyor.

NBC News'ün haberine göre, TikTok fenomeni Khaby Lame de gözaltına alındı.

ÜLKEYİ TERK ETMESİ İSTENDİ

ICE, TikTok'ta 162 milyon takipçisi bulunan Lame'nin gözaltına alındığını ve "vize süresini aştığı" gerekçesiyle ülkeyi terk etmesinin istendiğini bildirildi.

ICE sözcüsü, Khaby Lame'nin Las Vegas kentindeki Harry Reid Uluslararası Havalimanı'nda ICE yetkilileri tarafından gözaltına alındığını ve "ülkeden gönüllü ayrılmasına" izin verildiğinin aktarıldığını iddia etti.

AJANS TEMSİLCİSİNDEN YALANLAMA

Lame'nin ajans temsilcileri arasında yer alan "Sharks Celebrities", ICE'nin iddiasını "yalan haber" olarak nitelendirdi ve Lame'nin "bu ay ABD'yi ziyaret etmediğini" bildirdi.

TİKTOK FENOMENİ KONUYA İLİŞKİN YORUM YAPMADI

Öte yandan Lame, ABD'den ayrıldığının bildirilmesinden bu yana sosyal medya paylaşımlarına devam etti.

Lame'nin Instagram'daki son paylaşımının Brezilya'dan yapıldığı görüldü.

Lame, bugüne kadar gözaltına alındığı belirtilen en yüksek profilli kişilerden biri olarak kayda geçerken Başkan Donald Trump'a yönelik eleştirileriyle tanınan Türk asıllı Amerikalı çevrim içi siyasi yorumcu Hasan Piker de 13 Mayıs'ta Chicago kentindeki O'Hare Havalimanı'nda ICE tarafından sorgulandığını açıklamıştı.