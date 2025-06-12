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AA

ABD Başkanı Donald Trump'ın, düzensiz göçmenlere yönelik sürdürdüğü politikalara karşı hareketlenen protestolar giderek şiddetleniyor...

ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla gerçekleştirilen protesto gösterileri, New York kentinde de devam ediyor.

ULUSAL MUHAFIZLAR TARTIŞMA KONUSU

Gösteriler sırasında polisle protestocular arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Bu kapsamda ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevlendirilen Ulusal Muhafızlar da, tartışma konusu olmayı sürdürüyor.

GÖSTERİCİLER GÖZALTINA ALINIYOR

ABD ordusunda görevli Tümgeneral Scott Sherman, Los Angeles'ta devam eden gösterilerde son birkaç gün içinde Ulusal Muhafızların bazı kişileri gözaltına aldığı bilgisini paylaştı.

Sherman, gözaltına alınan sivillerin derhal emniyet güçlerine teslim edildiğini kaydetti.

Son günlerde gösterilerin nabzının düştüğünü belirten Sherman, bu nedenle gözaltına alınan kişi sayısının da azaldığını açıkladı.

500 ULUSAL MUHAFIZ EĞİTİLDİ

Ancak Sherman, bölgede nabzın yeniden tırmanmasını beklediklerini ifade etti.

Sherman, şu ana kadar yaklaşık 500 Ulusal Muhafızın ICE ajanlarına destek amacıyla eğitildiğini de sözlerine ekledi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ulusal Muhafızları ve deniz piyadelerini ICE ajanlarının operasyonlarını yaparken güvende olmaları için gönderdiklerini açıklamıştı.

Los Angeles'ta atlı polisler belediye binası önündeki göstericileri dağıtmak için müdahale etti.

LOS ANGELES BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, kentte devam eden protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Los Angeles'ın, "korkunun, şehri güçlü kılan kent sakinlerine karşı silah olarak kullanılmasına izin vermeyeceğini" aktaran Bass, "Yönetimim, her sakinin haklarını bilmesini ve ihtiyaç duydukları desteğe sahip olmasını sağlamak için toplum kuruluşları, hukuk savunucuları ve yerel liderlerle birlikte çalışıyor. Bu şehir birlik içinde." ifadelerini kullandı.

SİYASİ İNTİKAM VURGUSU

Bass, bir başka paylaşımında ise göçmenlere yönelik baskınların "toplumu felç ettiğini" belirterek, bu durumun "kamu güvenliğiyle ilişkili olmadığı ve açık ve net şekilde siyasi intikam olduğu" değerlendirmesini yaptı.

Ayrıca Bass, ikinci bir duyuruya kadar her gün yerel saatle 20.00'den 06.00'ya kadar uygulanacağı açıklanan sokağa çıkma yasağının devam ettiğini belirtti.

PROTESTOLAR NASIL BAŞLADI?

ABD'nin Los Angeles kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla düzenlenen gösteriler sırasında çok sayıda kişi gözaltına alınmış, zaman zaman güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki durumu kontrol altına almak amacıyla Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini açıklamış ve bölgedeki olaylardan dolayı Demokrat yöneticileri suçlamıştı.

ABD Savunma Bakanlığı Trump'ın talimatıyla 4 bin Ulusal Muhafızı bölgede görevlendirmek üzere harekete geçirirken Bakan Hegseth, "artan tehditler nedeniyle" yaklaşık 700 deniz piyadesinin de düzeni sağlamak amacıyla Los Angeles'a konuşlandırılacağını açıklamıştı.