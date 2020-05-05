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    İdlib'de 8'inci Türk-Rus kara devriyesi yapıldı

    Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de Türk-Rus birleşik kara devriyesinin icra edildiğini bildirdi.
    • AA
    • 05.05.2020 - 12:32
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    İdlib'de 8'inci Türk-Rus kara devriyesi yapıldı

    Suriye'nin İdlib kentinde, Türkiye ile Rusya'nın ortak devriyesi devam ediyor.

    Bu kapsamda, Türk-Rus kara devriyesinin 8'incisi gerçekleştirildi.

    Milli Savunma Bakanlığı, resmi Twitter hesabından konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

    İDLİB'DE 8'İNCİ DEVRİYE

    Açıklamada, "İdlib'deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 8'inci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi." bilgisi paylaşıldı.

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