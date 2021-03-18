Yaktıkları Nevruz ateşinden atlayan vatandaşlar, koronavirüsün son bulması ve ateşte yanmasını temenni etti.

Iğdır'da Nevruz Bayramı etkinlikleri başladı.

Komşularıyla evlerinin önünde bir araya gelen vatandaşlar, dilek tutarak yaktıkları ateşin üzerinden atladı.

Vatandaşların bu seneki Nevruz Bayramı'nda dilekleri ise koronavirüs salgınının sona ermesi oldu.

"KORONAVİRÜS DE BU ATEŞTE YANSIN"

Nevruz'un baharın simgesi olduğunu belirten Nazire Tetik, "Nevruz Bayramı baharın gelişini müjdeler. Allah, huzur sağlık getirsin, hastalığı üzerimizden kaldırsın." temennisinde bulundu.

Oya Tanık ise "Bu hastalığın son bulması için niyet tuttum. İnşallah bu sene bütün hastalıklar üstümüzden gider. Koronavirüs bu ateşte yansın bitsin, artık sağlık istiyoruz." diye konuştu.

Iğdır'da Nevruz dilekleri: Koronavirüs son bulsun VİDEO