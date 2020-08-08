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    İHH, Lübnan'da 3 bin 700 kişiye yardım ulaştırdı

    Beyrut'ta gerçekleşen patlamanın ardından bölgeye desteğe giden İHH, katıldığı arama kurtarma faaliyetlerinin yanında 3 bin 700 kişiye yardım ulaştırdı.
    • AA
    • 08.08.2020 - 12:03
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    İHH, Lübnan'da 3 bin 700 kişiye yardım ulaştırdı

    Geçtiğimiz günlerde Lübnan'ın başketi Beyrut'ta meydana gelen şiddetli patlamanın ardından, kentin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

    6 yıl boyunca bir depoda amonyum nitrat maddesinin bekletilmesi sonucu atom bombası gibi patlayarak şehri koca bir enkaza çeviren hadisenin ardından arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

    İHH BÖLGEYE YARDIMA GİTTİ

    İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı da yardıma gittiği Beyrut'ta çalışmalara katıldı.

    ARAMA KURTARMA VE ENKAZ ÇALIŞMALARINA DESTEK

    Bölgedeki 3 bin 700 kişiye acil yardım ulaştıran İHH, bölgedeki arama kurtarma ile enkaz kaldırma çalışmalarına destek veriyor.

    EVSİZ KALANLARA YEMEK YARDIMI

    Vakıf, aynı zamanda patlama nedeniyle evsiz kalan Lübnanlılara hazır yemek ulaştırdı.

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    İHH, Lübnan da 3 bin 700 kişiye yardım ulaştırdı #20

    İHH, Lübnan da 3 bin 700 kişiye yardım ulaştırdı #21

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