DHA

İHH İnsani Yardım Vakfı, dünyanın dört bir yanına yardım elini uzatmayı sürdürüyor.

Sudan'da çatışmalardan etkilenenler için "Rotamız Sudan, Yükümüz İyilik" adlı yardım kampanyası başlatıldı.

Söz konusu ülkeye gönderilen malzemeler, gıda, hijyen ve battaniyeden oluşuyor.

Deniz yoluyla gönderilen malzemelerden yaklaşık 200 bin kişinin yararlanması hedefleniyor.

İHH’dan yapılan yazılı açıklamada konuyla ilgili şu bilgilere yer verildi:

Sudan’da yaşanan karışıklık sebebiyle ülkenin birçok bölgesinde gıda, su, ilaç ve yakıt sıkıntısı ciddi boyutlara ulaştı. Ülkede zaman zaman ateşkes ilanları yapılsa da, çatışmalar sona ermedi.



Gelinen durumda, ülkede 2,8 milyon kişi yerlerinden edildi. Ulaşım maliyetlerinin hızla arttığı Sudan’da halkın güvenli bölgelere ulaşması da gittikçe zorlaşıyor.



Son raporlara göre 46 milyon nüfuslu ülkede 25 milyon kişi yardıma ihtiyaç duyuyor.