IKBY Başbakanı Barzani'den PKK/YPG açıklaması

AA

Suriye'de muhaliflerin devriminden sonra geleceğe dair umut beslenirken bir yandan da çok sayıda sorun çözüm bekliyor.

Bunlardan bir tanesi de Suriye'de varlığını sürdüren PKK/YPG...

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Al Arabiya televizyonuna gündeme ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail'in IKBY'de varlığı olduğu yönündeki iddiaları reddeden Barzani, IKBY'nin koalisyon güçlerine mihmandarlık yapmak istediğini söyledi.

Erbil ile Bağdat arasındaki ekonomik meselenin siyasileştirildiğini kaydeden Barzani, ABD Başkanı Donald Trump ile şu ana kadar telefon görüşmesi yapmadığını dile getirdi.

"PKK/YPG SURİYE'DE TÜM KÜRTLERİ TEMSİL ETMİYOR"

Barzani, Suriye'de Kürtlerin siyasi sürece katılımını desteklediğini vurgulayarak "SDG (PKK/YPG), Suriye'de tüm Kürtleri temsil etmiyor." ifadelerini kullandı.