IKBY ve Suriye arasındaki sınır kapısı, PKK saldırıları nedeniyle kapatıldı

PKK üyelerinin geçen haftaki saldırısının ardından, Suriye ile IKBY arasında bulunan Fişhabur Sınır Kapısı’nın kapatıldığı açıklandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY), Duhok Valisi Ali Tatar düzenlediği basın toplantısında, IKBY ve Suriye arasındaki gayriresmî sınır kapısı Fişhabur'ayönelik açıklamada bulundu.

Tatar, konuşmasında, PKK'nın 15 Aralık'ta Fişhabur'da güvenlik güçlerine taş ve sopalarla saldırısını hatırlattı.

“BU KAPININ KAPATILMASINA PKK SEBEP OLDU”

Saldırıda polislerin yaralandığını ve araçların zarar gördüğünü belirten Tatar, sınırın kapatılmasına kimin sebep olduğunun çok aşikar olduğunu vurgulayarak, "Bu kapının kapatılmasına da onlar (PKK) sebep oldular." ifadelerini kullandı.

SINIR KAPISINDA GÜVENLİK GÜÇLERİNE SALDIRI

PKK üyelerinin, 15 Aralık'ta, Fişhabur sınır kapısındaki güvenlik güçlerine molotofkokteyli, taş ve sopalarla saldırdığı belirtilmişti.

Fişhabur Sınır Kapısı Sorumlusu Şevket Berbuhari, yaptığı yazılı açıklamada, 100'den fazla kişinin molotofkokteylleri, taş ve sopalarla sınır köprüsünden Fişhabur'daki sınır noktasına doğru saldırıya geçtiğini kaydetmişti.

Saldırı sonucu bazı güvenlik görevlilerinin ağır şekilde yaralandığı ve bazı itfaiye araçlarının camlarının kırıldığı ifade edilmişti.