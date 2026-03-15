IKBY'de saldırılar nedeniyle petrol ve gaz üretimi durdu

Savaşın sonuçları kendini hissettirmeye devam ediyor.

IKBY Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Irak Petrol Bakanlığı’nın Erbil yönetiminin Türkiye’deki Ceyhan Limanı üzerinden petrol ihracatına onay vermediği yönündeki ifadelerine yanıt verildi.

Açıklamada Bağdat yönetiminin açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı savunularak, konunun çarpıtıldığı ve kamuoyunun yanıltılmaya çalışıldığı ileri sürüldü.

"BAĞDAT AMBARGOSU" İDDİASI

IKBY, Bağdat’taki mevcut hükümetin ocak ayından bu yana Gümrük Verileri Otomasyon Sistemi (ASYCUDA) kurulmasını gerekçe göstererek Kürdistan Bölgesi’ne “boğucu bir ambargo” uyguladığını iddia etti.

Bakanlık açıklamasında, bu süreçte tüccarlara dolar temin edilmesine izin verilmediği belirtilerek, “Ocak ayından bu yana hiçbir ticari hareketlilik olmadı.” denildi.

Ayrıca bölgedeki tüm petrol ve doğal gaz sahaları ile rafinerilerin “yasa dışı milisler” tarafından hedef alındığı ifade edildi. Bu saldırılar nedeniyle petrol ve doğal gaz üretiminin tamamen durduğu ve ihraç edilecek petrol ürünü kalmadığı vurgulandı.

Açıklamada, Bağdat yönetiminin saldırıları durduracak etkili önlemler almadığı da ileri sürülerek şu ifadeler kullanıldı:

Bu saldırganların çoğu Bağdat’tan maaş alıyor, silahlandırılıyor ve finanse ediliyor. Kürt halkının maaşları ise her zaman geciktiriliyor ve gerekli miktardan daha az gönderiliyor.

IKBY, daha önce defalarca yapıcı diyalog çağrısı yaptıklarını ancak bu çağrıların karşılıksız kaldığını belirterek, tüm Irak’ın faydasına olacak bir çözüm için uzman ekiplerle görüşmeye hazır olduklarını bildirdi.

Öte yandan Irak Petrol Bakanlığı, güney terminallerinden petrol ihracatının durmasının ardından Türkiye’deki Ceyhan Limanı üzerinden geçen kuzey hattı aracılığıyla ihracatın yeniden başlatılması için girişimde bulunduklarını, ancak IKBY’nin şu aşamada buna onay vermediğini açıklamıştı.