Refah Sınır Kapısı çift yönlü olarak yeniden açılıyor

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından güvenlik gerekçesiyle kapatılan sınır kapısının, yeni bir değerlendirme sonucunda iki yönlü geçişlere yeniden açılacağı bildirildi.

Açıklamada, kapının kapatılmadan önceki uygulamalarla aynı şekilde faaliyet göstereceği ifade edildi.

İRAN'A YÖNELİK SALDIRILAR SONRASI "MİSİLLEME" GEREKÇESİYLE KAPATILDI

COGAT tarafından yapılan açıklamada, 28 Şubat’ta Gazze Şeridi’ne açılan tüm sınır kapılarının kapatıldığı hatırlatıldı.

Kararın, İran ile yaşanan gerilimin ardından olası misilleme saldırılarına karşı alınan güvenlik tedbirleri kapsamında uygulandığı belirtildi.

İKİ YIL BOYUNCA KAPALI KALDI

İsrail yönetimi, Gazze’nin dış dünyaya açılan tek kapısı olan ve Mısır sınırında bulunan Refah Sınır Kapısı’nı daha önce yaklaşık iki yıl boyunca kapalı tutmuş, 2 Şubat’ta ise yalnızca yayaların çift yönlü geçişine izin verecek şekilde sınırlı olarak açmıştı.

Yeni kararla birlikte Refah Sınır Kapısı’ndan geçişlerin yeniden başlaması bekleniyor.