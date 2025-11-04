İklim krizi kapıda: Felaketlere karşı en savunmasız şehirler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İklim felaketlerine karşı en savunmasız, kolay hedef şehirler belli oldu...

Financial Times'ın hazırladığı raporda; Amsterdam, Houston ve New York'un sel baskınlarına maruz kalma riski altında olduğu, Austin'in ise ölümcül yangın tehlikesi altında olduğu belirtiliyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Nüfusun yoğun olduğu bazı kentler ise hem sıcak hava dalgaları hem de sel riski altında.

Bunlara Lizbon, Napoli ve Atina dahil.

Uzmanlar, endişe verici bir şekilde bu felaketlerin ne zaman geleceğini bilmediklerini söylüyor.

"BÜYÜK BİR ORMAN YANGINI BİR TOPLULUĞU YOK EDECEK"

Imperial College London'da Yangın Bilimleri Profesörü olan Guillermo Rein, "Küresel düzeyde, bu olasılıklar giderek daha da artıyor. Gelecek yıl büyük bir orman yangını çıkacak ve büyük bir topluluğu yok edecek. Ama bunun nerede gerçekleşeceğine dair hiçbir fikrimiz yok." dedi.

İklim bilimcilerin "kolay hedef" olarak tanımladığı aşırı iklim olaylarının bazı şehirlerde şimdiye kadar yaşanmaması ise mucize olarak niteleniyor.

Kolay hedef olarak tanımlanan alanlar doğal coğrafya, iklim koşulları ve şehir planlamasının bir araya gelerek olağanüstü risk oluşturduğu alanlardır.

ŞEHİRLER YIKIMIN EŞİĞİNDE

Ancak bu şehirlerin birçoğu zaten tehlikeli bir şekilde yıkıma yaklaşmış durumda.

Geçtiğimiz yılın ağustos ayında, 3,6 milyon nüfusa sahip Atina, şehrin dış mahallelerine ulaşan bir orman yangını nedeniyle büyük bir yıkımdan kıl payı kurtulmuştu.

Yangın, şehrin kuzeydoğusunda 103 kilometrekarelik bir alanı kül etti, bir kadının ölümüne, binlerce kişinin de evlerini terk etmesine neden oldu.

Los Angeles'taki orman yangınlarına neden olan Santa Ana rüzgarları gibi kuvvetli rüzgarlar olsaydı durum çok daha ciddi olabilirdi.

VAHŞİ DOĞAYA YAKIN OLMAK SIKINTI

Atina gibi kolay hedef konumunda olanlar için en büyük risk faktörü vahşi doğaya yakın olmalarıdır. Bilim insanları, bu alana yaban hayatı-kentsel arayüz adını veriyor.

Avrupa'da yaban hayatı, kentsel alanlar, kıtanın yüzde 15'ini kaplıyor.

Bu durum Napoli, Lizbon ve Atina gibi şehirleri, orman yangını açısından yüksek risk altına sokuyor.

2.4 MİLYAR İNSAN SU KENARINDA YAŞIYOR

Ancak dünya genelindeki şehirler için tehdit oluşturan tek şey orman yangınları değil.

Finansal araştırma şirketi Moody's'in yaptığı analize göre, yaklaşık 2,4 milyar insan, iç kesimlerdeki nehir veya ani sel riski altında olan bölgelerde yaşıyor.

ABD'de Dallas, Houston, Washington DC, New York ve Sacramento gibi şehirler iklim değişikliği nedeniyle sel baskınına uğrama riskiyle karşı karşıya.

HEM SEL HEM YANGIN RİSKİ VAR

Geçtiğimiz yıl İspanya'nın Valensiya kentinde meydana gelen yıkıcı sel felaketinin ardından bilim insanları, bu felaketin iklim değişikliğinden kaynaklandığını doğruladı.

Giderek ısınan iklim, bazı şehirleri hem orman yangınlarına hem de sellere karşı savunmasız hale getirdi.

Hem yangın hem de sel açısından kolay hedef sayılan şehirler arasında ise Lizbon, Atina, Napoli, Cape Town ve Sidney var.