İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan Fuzuli ve Cebrail kentlerini ziyaret etti. Aliyev, ziyareti sırasında Azerbaycan bayrağını öperek göndere çekti.

Ermenistan'ın Azerbaycan karşısında ağır yenilgiye uğratıldığı çatışmaların ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ilk kez cephe hattına giderek, Fuzuli ve Cebraill kentlerini ziyaret etti.

Aliyev’e eşi Mihriban Aliyeva da eşlik etti. Aliyev ve eşi, Aras Nehri üzerinde bulunan ve Azerbaycan ve İran'ı birbirine bağlayan Hudaferin Köprüsü'nde incelemelerde bulundu.

Aliyeva’nın sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde konuşan Cumhurbaşkanı Aliyev, ”Hudaferin Köprüsü az ileride. Bunlarda vahşi düşman tarafından yıkılan Azerbaycan vatandaşlarının evleri. Araz Nehri Azerbaycan-İran sınırı. Dostluk sınırı” ifadelerini kullandı.

BAYRAĞI ÖPEREK GÖNDERE ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Aliyev, yıllar sonra Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgede Azerbaycan bayrağını öperek göndere çekti.

Yol boyunca Ermenistan tarafından kullanılmaz hale getirilen evleri gösteren Aliyev, “Yerle bir edilmiş köyleri ve evleri gördüğümüz zaman nasıl vahşi bir düşmanla karşılaştığımızı bir daha anlıyoruz. Dünyanın birçok noktasında savaş devam ediyor ama ben inanmıyorum ki, kimse bu kadar vahşi bir düşmanla karşılaşsın.

İlham Aliyev, Azerbaycan bayrağını öperek göndere çekti İZLE



"BİZİM ZAFERİMİZ HAKKIN VE ADALETİN SAĞLANMASIDIR"

Bizim zaferimiz hakkın ve adaletin sağlanmasıdır. Bugün 16 Kasım benim hayatımda önemli bir gün olarak kalacaktır. Biz birazdan Azerbaycan’ın en eski mimari abidelerinden biri olan Hudaferin Köprüsü'ne ulaşacağız” dedi.

EŞİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Aliyev eşi Mihriban Aliyeva ile bölgede incelemelerde bulunurken Aliyeva, o anları cep telefonuyla kaydetti.

Kaydettiği görüntüleri sosyal meyda hesabından paylaşan Aliyeva'nın paylaşımları binlerce kişi tarafından beğenildi.