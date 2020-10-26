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- İlham Aliyev'den Türk F-16'lar mesajı
İlham Aliyev'den Türk F-16'lar mesajı
- Haber Merkezi
- 26.10.2020 - 14:09
- Güncelleme : 26.10.2020 - 14:16
ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı, Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici ateşkes yürürlüğe girdi.
Azerbaycan, Ermenistan'ın ateşkesi 5 dakika sonra ihlal ettiğini açıkladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de, sabah saatlerinde ilan edilen ateşkes ile ilgili ulusa sesleniş gerçekleştirdi.
Aliyev, "Biz esirlerin, cenazelerin değiştirilmesi için ateşkese razı olduk. Ermenistan birkaç dakika geçtikten sonra ateşkesi bozdu. Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor. Listesi bende var. Ateşkesi isteyen niye silah gönderir." ifadelerini kullandı.
İlham Aliyev'den Türk F-16'lar mesajı ViDEO
DESTEK GELİRSE TÜRK F-16'LAR HAVALANIR
Aliyev, TSK'ya ait F-16'ların operasyonlara katıldığı yönündeki iddialarla ilgili olarak, da "Bizdeki Türk F-16'lar tatbikat için gelenler. Ancak bize dışardan müdahale olursa, Türk F-16'ları semada görecekseniz" şeklinde konuştu.