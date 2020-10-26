Ermenistan'ın 3. kez ateşkesi bozması sonrası kameraların karşısına geçen İlham Aliyev, Ermenistan'a dışarıdan destek olması durumunda Azerbaycan'ın Türk F-16'ları kullanacağını söyledi

ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı, Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici ateşkes yürürlüğe girdi.

Azerbaycan, Ermenistan'ın ateşkesi 5 dakika sonra ihlal ettiğini açıkladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de, sabah saatlerinde ilan edilen ateşkes ile ilgili ulusa sesleniş gerçekleştirdi.

Aliyev, "Biz esirlerin, cenazelerin değiştirilmesi için ateşkese razı olduk. Ermenistan birkaç dakika geçtikten sonra ateşkesi bozdu. Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor. Listesi bende var. Ateşkesi isteyen niye silah gönderir." ifadelerini kullandı.

İlham Aliyev'den Türk F-16'lar mesajı ViDEO

DESTEK GELİRSE TÜRK F-16'LAR HAVALANIR

Aliyev, TSK'ya ait F-16'ların operasyonlara katıldığı yönündeki iddialarla ilgili olarak, da "Bizdeki Türk F-16'lar tatbikat için gelenler. Ancak bize dışardan müdahale olursa, Türk F-16'ları semada görecekseniz" şeklinde konuştu.