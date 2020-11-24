Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, işgalden kurtarılan Ağdam kentindeki Ağdam Cuma Camii’nin ziyaret etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, Ermeni işgalinden kurtarılan Ağdam kentinde bulunan Ağdam Cuma Camii’nde yerde örtü olmaması ve harap edilmesine bakmadan ayakkabılarını çıkararak içeri girdi.

Aliyev ve eşi, camiye Kur’an-ı Kerim bağışladı ve şükür duası etti.

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Aliyev ve eşinin bu hassasiyeti halk tarafından da olumlu karşılanırken, ibadethanelere zarar veren Ermenistan’a ders niteliğinde oldu.

İlham Aliyev'in eşinden cami hassasiyeti VİDEO