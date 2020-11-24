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    İlham Aliyev'in eşinden cami hassasiyeti

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, işgalden kurtarılan Ağdam kentindeki Ağdam Cuma Camii’nin ziyaret etti.
    • İHA
    • 24.11.2020 - 09:08
    • Güncelleme : 24.11.2020 - 09:27
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    İlham Aliyev'in eşinden cami hassasiyeti

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, Ermeni işgalinden kurtarılan Ağdam kentinde bulunan Ağdam Cuma Camii’nde yerde örtü olmaması ve harap edilmesine bakmadan ayakkabılarını çıkararak içeri girdi.

    Aliyev ve eşi, camiye Kur’an-ı Kerim bağışladı ve şükür duası etti.

    ÖRNEK DAVRANIŞ

    Aliyev ve eşinin bu hassasiyeti halk tarafından da olumlu karşılanırken, ibadethanelere zarar veren Ermenistan’a ders niteliğinde oldu.

    Mihriban Aliyeva

    Mihriban Aliyeva

    İlham Aliyev'in eşinden cami hassasiyeti VİDEO

    Mihriban Aliyeva

    Mihriban Aliyeva

    Mihriban Aliyeva

    Mihriban Aliyeva

    Mihriban Aliyeva

    Mihriban Aliyeva

    Mihriban Aliyeva

    Mihriban Aliyeva

    Mihriban Aliyeva

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