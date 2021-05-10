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    İlhan Omar: İsrail'in saldırısı terör eylemidir

    ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar, İsrail'in Filistinlilere düzenlediği hava saldırılarını "terör eylemi" olarak nitelendirdi.
    • AA
    • 10.05.2021 - 23:52
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 00:25
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    İlhan Omar: İsrail'in saldırısı terör eylemidir

    İşgal altında bulunan Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa’ya İsrail'in yaptığı saldırılara maruz kalan Filistinlilere dünyadan destekler sürüyor.

    ABD Temsilciler Meclisinin Somali asıllı üyesi Ilhan Omar, İsrail’in saldırısını terörist bir eylem olarak niteledi.

    İlhan Omar: İsrail in saldırısı terör eylemidir #1

    Omar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İsrail'in, Gazze'de sivillerin ölümüne yol açan hava saldırıları terör eylemidir." ifadelerini kullandı.

    FİLİSTİN’İN DEMİR KUBBESİ YOK

    Filistin’in halkını korumak için savunma sistemlerinin olmadığını belirten Omar, "İsrail'in aksine Filistinli sivilleri korumak için Demir Kubbe gibi füze savunma programları yok. Bayram haftasında yapılan bu saldırıları kınamamak vicdansızlıktır." diye konuştu.

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