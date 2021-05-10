İlhan Omar: İsrail'in saldırısı terör eylemidir

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ilhan Omar, İsrail'in Filistinlilere düzenlediği hava saldırılarını "terör eylemi" olarak nitelendirdi.

İşgal altında bulunan Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa’ya İsrail'in yaptığı saldırılara maruz kalan Filistinlilere dünyadan destekler sürüyor.

ABD Temsilciler Meclisinin Somali asıllı üyesi Ilhan Omar, İsrail’in saldırısını terörist bir eylem olarak niteledi.

Omar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İsrail'in, Gazze'de sivillerin ölümüne yol açan hava saldırıları terör eylemidir." ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN’İN DEMİR KUBBESİ YOK

Filistin’in halkını korumak için savunma sistemlerinin olmadığını belirten Omar, "İsrail'in aksine Filistinli sivilleri korumak için Demir Kubbe gibi füze savunma programları yok. Bayram haftasında yapılan bu saldırıları kınamamak vicdansızlıktır." diye konuştu.