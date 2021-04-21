Independent: Heathrow, Avrupa tacını İstanbul Havalimanı'na kaptıracak

İngiltere merkezli gazete, salgın sonrası dönemde İstanbul Havalimanı'nın yükseleceği konuma dikkat çekti.

Özellikle koronavirüs salgını döneminde Avrupa'nın önde gelen havalimanlarını geride bırakan İstanbul Havalimanı, dünyanın gündeminden düşmüyor.

Türkiye'nin son yıllardaki dev yatırımları arasındaki yerini alan İstanbul Havalimanı, ülkeyi kısa sürede havacılık sektörünün önemli aktarma merkezi konumuna getirdi.

"İSTANBUL, AVRUPA'NIN EN İŞLEK HAVALİMANI OLACAK"

İngiltere merkezli The Independent gazetesinde yayınlanan makalede, uluslararası aktarma merkezleri koronavirüs salgını sonrasında toparlanana kadar İstanbul Havalimanı'nın, Avrupa'nın en işlek havalimanı olabileceği bildirildi.

The Independent gazetesi seyahat muhabiri Simon Calder, "Havacılık Analisti, Heathrow'un Avrupa Tacını İstanbul'a kaptıracağını belirtiyor." başlıklı bir makale kaleme aldı.

"İSTANBUL'UN GERİSİNDE KALACAKLAR"

Anker Report Editörü Havacılık Analisti Ralph Anker'in, "Heathrow Havalimanı ve Batı Avrupalı rakipleri nihayet koronavirüs salgınından çıktığında yolcu sayısı bakımından İstanbul'un gerisinde kalacaklar." şeklindeki yorumunun da makalede yer alırken, şunlar kaydedildi:

"Anker, Independent'a verdiği demeçte, 'Ağırlıklı olarak uluslararası trafiğe dayanan Heathrow gibi havalimanları eninde sonunda toparlanacak olsa da İstanbul'un sınırsız yeni mega havalimanının Avrupa'nın en işlek havalimanı hâline gelmesi muhtemeldir.' diye konuştu.

"HEATHROW'DAN 5 KAT DAHA İYİ PERFORMANS"

Makalede, İstanbul Havalimanı, 2021 yılının Mart ayında 2019 yılındaki yolcularının yüzde 40'ını ağırlayarak, Heathrow Havalimanı'ndan beş kat daha iyi bir performans göstermiş oldu."





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