İngiliz basını: Kraliyet Ailesi, ölülerin mal varlığından 'gizlice' kazanç sağlıyor İngiltere'nin kuzeybatısındaki binlerce insanın varlıklarının, Kral Charles'ın mülkiyet imparatorluğunu geliştirmek için kullanıldığı belirtildi.

ensonhaber.com

İngiltere Kraliyet Ailesi ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Ülkenin kuzeybatısındaki binlerce insanın ölümünden kâr sağladıkları konuşuluyor.

Hayatını kaybeden insanların varlıklarının "gizli" yollardan "ticari mülkiyet imparatorluğunu" geliştirmek için kullanıldığı belirtildi.

On milyonlarca sterlin topladı

The Guardian, Kral 3. Charles'a büyük kârlar sağlayan tartışmalı bir arazi ve mülk olan Lancaster Dükalığı'nın, geçmişi feodal zamanlara kadar uzanan bir sistem altında son yıllarda on milyonlarca sterlin topladığını yazdı.

Vasiyetsiz ölen veya yakınları bilinen kişilerin sahip olduğu, "bona vacantia" olarak bilinen mali varlıklar, düklük tarafından toplanıyor.

'Hayır kurumlarına bağışlanıyor' dediler ama...

Son 10 yılda fonlarda 60 milyon sterlinden fazla para toplandı. Uzun süredir, "bona vacantia" gelirlerinin masraflar düşüldükten sonra hayır kurumlarına bağışlandığı iddia ediliyordu.

Ancak bu gelirlerin yalnızca küçük bir yüzdesinin hayır kurumlarına bağışlandığına dikkat çekildi.

Elde edilen belgelerin, fonların, Kral'ın sahip olduğu ve kâr amacıyla kiraya verilen mülklerin yenilenmesini finanse etmek için nasıl gizlice kullanıldığını ortaya koyduğu notu paylaşıldı.

Önemli miktarda tasarruf sağladı

Dükalığın harcamalarını bilen ve ismi açıklanmayan üç kaynak, ölü vatandaşlardan toplanan gelirlerin kârlı mülk portföyünü yenilemek için kullanıldığını ve önemli miktarda tasarruf sağladığını doğruladı.

Sızdırılan belgelere göre, Kral, mülkündeki yetkililere, "bona vacantia" fonlarını kâr getiren portföyünde kullanma izni verdi.

Kral'a 'tesadüfi' yarar

"SA9" kodlu politika, parayı bu şekilde harcamanın, Kral'ın kişisel geliri olan özel cüzdana "tesadüfi" yarar sağlayabileceğini kabul ediyor.

Söz konusu fonların bu şekilde yönlendirilmesi hakkında, "Kral'ın malikanesi için mali nimet olduğunu kanıtladı." denildi.

Uygulamanın, kiralık mülklerin daha kârlı hale getirilmesine yardımcı olduğu ve bunun da her yıl on milyonlarca dükalık kârı elde eden Kral'a dolaylı yollardan fayda sağladığı vurgulandı.

26 milyon sterlin aldı

Kral Charles, bu yılın başlarında, mirasını annesinden devralmasından bu yana ilk yıllık ödemesinde Lancaster Dükalığı'ndan 26 milyon sterlin aldığı kaydedildi.

Parayı 'binaların restorasyonu' için kullanıyorlar

Habere göre, Buckingham Sarayı, ortaya çıkarılan belgelerle ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Lancaster Dükalığı sözcüsü, annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından Kral'ın, "bona vacantia" parasının "gelecek nesiller için korunması ve muhafaza edilmesi amacıyla nitelikli binaların restorasyonu ve onarımı" için kullanılması politikasının sürdürülmesine onay verdiğini söyledi.