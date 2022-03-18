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    İngiliz Kraliyet Deniz Piyadeleri NATO tatbikatına katıldı

    NATO, yaklaşık 30 bin asker, yüzlerce uçak ve geminin katılımıyla Norveç'te tatbikat düzenliyor. İşte o tatbikattan görüntüler.
    • AA
    • 18.03.2022 - 00:42
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    İngiliz Kraliyet Deniz Piyadeleri NATO tatbikatına katıldı

    Mart ve nisan boyunca sürecek "Soğuk Mukabele 2022" (Cold Response 2022) tatbikatına, Avrupa ve Kuzey Amerika'dan NATO müttefiklerinin yanı sıra ittifakın ortakları İsveç ve Finlandiya'dan askerler katılıyor.

    27 ÜLKEDEN 30 BİN ASKER

    Hava, kara ve deniz unsurlarının tatbikatında 27 ülkeden 30 bin asker, 220 uçak ve 50'den fazla gemi, soğuk hava koşulları ve zorlu arazide eğitimler yapıyor.

    İngiliz Kraliyet Deniz Piyadeleri Komando birliği de tatbikata katıldı.

    İngiliz Kraliyet Deniz Piyadeleri NATO tatbikatına katıldı #1

    İngiliz Kraliyet Deniz Piyadeleri NATO tatbikatına katıldı #2

    İngiliz Kraliyet Deniz Piyadeleri NATO tatbikatına katıldı #3

    İngiliz Kraliyet Deniz Piyadeleri NATO tatbikatına katıldı #4

    İngiliz Kraliyet Deniz Piyadeleri NATO tatbikatına katıldı #5

    İngiliz Kraliyet Deniz Piyadeleri NATO tatbikatına katıldı #6

    İngiliz Kraliyet Deniz Piyadeleri NATO tatbikatına katıldı #7

    İngiliz Kraliyet Deniz Piyadeleri NATO tatbikatına katıldı #8


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