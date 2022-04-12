İngiliz raporu: Çeyrek milyar insan 2022 sonunda aşırı yoksulluk çekebilir

Oxfam, 2022’de çeyrek milyardan fazla insanın salgın, artan küresel eşitsizlik ve savaşla yükselen gıda fiyatları sebebiyle ‘aşırı yoksulluk’ seviyesine düşebileceği konusunda uyardı.

Afrika’da faaliyetlerini yürüten İngiliz yardım kuruluşu Oxfam, “Önce Kriz, Sonra Felaket” adlı raporunu yayınladı.

Raporda, 2022’nin sonuna kadar yalnızca artan küresel gıda fiyatlarının 65 milyon insanı daha aşırı yoksulluğa iteceği ve bu yıl sonunda toplam 263 milyon kişinin ‘aşırı yoksul’ duruma düşeceği öngörüsü yer aldı.

Dünya Bankası, aşırı yoksulluğu günde 1,90 doların altında bir gelirle yaşamak olarak tanımlıyor.

Kitlesel açlık tehlikesi

Oxfam raporunda keskin artış gösteren yaşam maliyetleri sebebiyle birçok insanın yemek yeme, ısınma veya sağlık gideri arasında kalarak bunlardan sadece birisini seçmeye zorlanacağı vurgulandı.

Özellikle Doğu Afrika, Sahel, Yemen ve Suriye'de milyonlarca insan kitlesel açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceği ifade edildi.

Küresel gıda fiyatları tüm zamanların üzerine çıktı

DHA'nın haberine göre; dünyanın en fakir ülkelerinin 2022'de 43 milyar dolarlık borç geri ödemesi yapacağı, bu parayla da gıda ithalatı maliyetlerinin karşılanabileceği belirtildi.

Raporda küresel gıda fiyatlarının şubat ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarak 2011'deki en yüksek krizi geride bıraktığı açıklandı.

Raporda “Petrol ve gaz devleri rekor düzeyde kârlar bildiriyor ve benzer eğilimlerin yiyecek ile içecek sektöründe de yaşanması bekleniyor.” denildi.