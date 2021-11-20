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    İngiliz televizyonunda Kiryakos Miçotakis'e övgüler yağdırıldı

    Miçotakis'in katıldığı programın ardından İngiliz izleyiciler, Yunan Başbakanı kendi ülkelerinin başında görmek istediklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 20.11.2021 - 09:53
    • Güncelleme : 20.11.2021 - 10:04
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    İngiliz televizyonunda Kiryakos Miçotakis'e övgüler yağdırıldı

    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İngiltere ziyareti sırasında ITV yayınına konuk oldu.

    Kahvaltı programı "Good Morning Britain"a katılan Miçotakis'in ardından yayının değerlendirmesi yapıldı.

    MİÇOTAKİS YERE GÖĞE SIĞDIRILAMADI

    İngiliz televizyonunda Miçotakis'e övgüler yağdırılırken, İngiltere'nin Yunan Başbakan'a "aşık" olduğu belirtildi.

    "BORIS JOHNSON'IN YERİNE YUNAN BAŞBAKAN GELSİN"

    Sunuculardan Lorraine Kelly de Miçotakis için "sevimli" ifadesini kullandı.

    Seyircilerin gönderdiği "Başbakanımızın (Boris Johnson) yerine Yunanistan Başbakanı'nı alabilir miyiz?", "Yunanistan Başbakanı'nın başbakanımız olmasını sağlayabilir miyiz?", "Ne kadar akıllı, düşünceli ve hassas bir insan", "Yunanistan Başbakanı dikkatimi çekti. Açık ve net konuşuyor." şeklindeki mesajlar okundu.

    İngiliz televizyonunda Kiryakos Miçotakis'e övgüler yağdırıldı ViDEO

    İngiliz televizyonunda Kiryakos Miçotakis e övgüler yağdırıldı #1

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