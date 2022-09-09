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    İngilizlerden Kral Charles'a sevgi gösterisi

    İngilizlerden Kral Charles'a sevgi gösterisi

    İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in ölümünün ardından tahta geçen Kral III. Charles, taziye için Buckingham Sarayı'nda toplananların arasına gitti.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2022 - 17:07
    • Güncelleme : 09.09.2022 - 17:17
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    Birleşik Krallık’ta 26 yaşında tahta çıkan, 15 başbakan gören ve "tahtta en uzun süre kalan hükümdar" unvanına sahip olan Kraliçe II. Elizabeth’in ölümü ülkeyi derinden sarstı.

    Kraliçe II. Elizabeth’in cenaze töreni için resmi tarih henüz açıklanmazken, 18 Eylül’de yapılması planlanıyor.

    Krala taç takma töreni

    Cenaze töreni ve 10 günlük yas bittikten sonra tahta geçen Kral Charles için taç giyme töreni yapılacak.

    İngilizlerden Kral Charles'a sevgi gösterisi VİDEO

    Krala yoğun ilgi

    Kraliçenin ölüm haberini alan sevenleri de İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Buckingham Sarayı’nın çevresine çiçek bırakmaya başladı.

    Yoğun kalabalığın arasına giderek taziyeleri kabul eden Kral III. Charles, yoğun bir sevgi gösterisiyle karşılaştı.

    Elini öpenlerden fotoğraf çekmeye çalışanlara kadar büyük bir ilgi gören Kral III. Charles, eşiyle birlikte Buckingham Sarayı'na giriş yaptı.

    Kral III. Charles

    Kral III. Charles

    Kral III. Charles

    Kral III. Charles

    Kral III. Charles


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